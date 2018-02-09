Трамп продлил санкции, введенные еще при Каддафи

Президент США Дональд Трамп продлил антиливийские санкции, введенные еще при Муаммаре Каддафи в 2011-м, так как ситуация в стране до сих пор "угрожает нацбезопасности и внешней политике" Штатов.

После свержения и убийства бывшего ливийского лидера страну поделили избранный парламент и сформированное при поддержке ООН и ЕС Правительство национального согласия, напоминает РИА Новости.