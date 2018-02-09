Порошенко дал ход загадочным мерам по противодействию "информагрессии" России

Украинский лидер Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 26 января о допмерах по противодействию "информационной агрессии" России. Сам документ при этом опубликован не был, что это за меры – неизвестно. Контролировать поручение президента будет глава ведомства Александр Турчинов.

Как напоминает ТАСС, в сентябре 2015-го Киев ввел санкции против 388 россиян и жителей Донбасса, а в мае 2016-го — в отношении руководства многих российских СМИ, в том числе принадлежащих ВГТРК.