Лыжник Петухов: господин Бах ломает судьбы честных и сильных спортсменов

Российский лыжник Алексей Петухов на своей официальной странице в Instagram выступил с заявлением, в котором раскритиковал действия Международного олимпийского комитета и заступился за своих коллег – Сергея Устюгова и Глеба Ретивых, а также поддержал спортсменов из России на Играх.

"Это не придает МОК авторитета и независимости! Он подкупен и грязен, зарубежные спортивные чиновники совсем заигрались, забыв о честности и олимпийской хартии, в их умах только деньги и засиженные кресла, — заявил Петухов. — Господин Бах не понимает, что делает, он ломает судьбы честных и сильных спортсменов. Я хотел бы, чтоб именно он со своими компаньонами по грязной организации под названием МОК, испытал бы эти эмоции, эту боль и неопределенность".

"Я верю в наших русских спортсменов, кто сейчас на Олимпиаде, и хочу пожелать вам крепкости, стойкости и спортивной злости, чтоб удача была на вашей стороне, и в вашей душе играл праздник побед за всех нас", — добавил лыжник.

Сам Петухов также был отстранен от участия в Олимпийских играх 2018 года, но в отличие от других спортсменов не стал подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). В число российских лыжников, кого Вынесенная панель CAS могла оправдать, входили Устюгов, Ретивых, Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева.