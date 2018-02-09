На открытии Олимпиады присутствовали двойники Трампа и Ким Чен Ына

По Сети разлетелись видео и фото с Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, гуляющими по улицам Пхенчана в преддверии открытии Олимпиады. Оказалось, что это не настоящие лидеры двух враждующих государств, а их двойники. Фальшивые политики заявили, что прибыли на Игры с мирной целью, сообщает Mirror.

Двойники лидеров США и КНДР признались, что начали привлекать общественное внимание сразу по прибытию в Пхенчан. "Политики" рассказали, что основной род их деятельности – музыканты.

"Трампа" зовут Говард, и он американец. А вот его азиатский напарник на самом деле из Австралии. По словам актеров, многие прохожие приняли их за настоящих лидеров государств.

Двойники политиков заявили, что их цель – призвать США и КНДР к дружбе.

"Мы очень надеемся, что они не развяжут ядерную войну", — отметили актеры.

Американцу и австралийцу удалось проникнуть на стадион, где проходило открытие Игр, но охрана их быстро выдворила – двойники начали приковывать к себе слишком много внимания.