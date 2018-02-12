Соцсети выдали пару, обвинившую турецкий отель в отравлении

Британская пара может сесть за ложные обвинения в адрес туристической компании Thomson (ныне TUI). 27-летние Леон Робертс и Джейд Музока заявили, что сильно отравились во время отдыха в отеле турецкого города Белек. При этом пара публиковала в соцсетях фото, на которых прекрасно проводила время, сообщает Metro.

Робертс и Музока выдвинули претензии представителям турецкого отеля Cornelia Golf Resort and Spa еще в 2016 году, однако следствие по этому делу вошло в финальную стадию только сейчас.

Интересно, что пара обвинила сотрудников гостиницы в отравлении спустя десять месяцев после того, как покинула курорт. Британцы заявили, что после обеда в местном ресторане почувствовали себя плохо, у них начались тошнота и расстройство желудка.

Влюбленные, которые в настоящий момент уже не вместе, потребовали от гостиницы компенсации в размере шести тысяч долларов. Следствие изучило фото пары в соцсетях, которые та публиковала во время отдыха. Там нет ни малейшего упоминания об отравлении. Напротив, на всех фото британцы улыбаются и, очевидно, хорошо проводят время.

Позже во время допроса Джейд Музока призналась, что ее обвинения были ложными. Британка заявила, что подать жалобу на гостиницу ей посоветовала коллега. Музока рассказала ей, что в какой-то момент во время отпуска почувствовала себя неважно. Коллега женщины предложила ей обвинить в этом гостиницу.

Убытки, которые отель мог потерпеть в случае правоты британцев, составили бы около 70 тысяч долларов. Туристов признали виновными в мошенничестве. Судья не исключает, что они могут отправиться за решетку. Приговор британцам пока не вынесен.