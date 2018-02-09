Пентагон открестился от разрушения российского моста через Евфрат

Необоснованными, ложными и абсолютно не соответствующими действительности назвали в Пентагоне подозрения, что наведенный на востоке Сирии российскими военными мост через реку Евфрат был разрушен по вине США.

Мост был разрушен из-за резкого повышения уровня воды в реке после преднамеренного открытия шлюзов плотины, ранее сообщил официальный печатный орган Минобороны России газета "Красная звезда". 6 января несмотря на отсутствие в регионе существенных осадков, уровень воды в Евфрате неожиданно поднялся на несколько метров, напомнило РИА Новости. Скорость течения реки увеличилась в два раза, в результате мост был разрушен на следующий день.

Открещиваться от этих обвинений пришлось официальному представителю Пентагона Эрику Пэхону.

Российские военные специалисты возвели 210-метровый мост через Евфрат в сентябре 2017 года. Они навели переправу в нескольких километрах от города Дейр-эз-Зор. Мост предполагалось использовать для переброски военной техники и личного состава на восточный берег реки.

При этом за сутки мост мог пропускать до 8 тысяч машин. Он выдерживал вес тяжелой бронетехники, танков, БМП и реактивных систем залпового огня.