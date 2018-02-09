"Локомотив" сыграл вничью с норвежским "Стремсгодсетом" на сборах в Испании

Московский футбольный клуб "Локомотив" продолжает подготовку к возобновлению чемпионата России после зимней паузы. В очередном товарищеском матче железнодорожники сыграли вничью с норвежской командой "Стремсгодсет".

Встреча, проходившая в рамках сбора "Локомотива" в Испании, завершилась со счетом 2:2. В составе железнодорожников мячи забили Джефферсон Фарфан (33-я минута) и Мануэл Фернандеш (80-я). У норвежцев, которые заканчивали матч в меньшинстве, отличились Бассел Яради (5-я) и Мустафа Абделлауе (68-я). Следующий контрольный матч "Локомотив" проведет 10 февраля против венгерского "Ференцвароша".