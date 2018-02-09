После драки на встрече с Грудининым двое задержаны

Два человека задержаны после драки во время встречи кандидата в президенты РФ Павла Грудинина с избирателями в Нижнем Новгороде.

Как передает РИА Новости, об этом рассказал руководитель пресс-службы КПРФ депутат Госдумы Александр Ющенко, присутствовавший на встрече Грудинина в зале ДК "Железнодорожников" в Нижнем Новгороде.

По его словам, в какой-то момент двое молодых людей развернули плакат, начали выкрикивать лозунги и мешать выступлению. Собравшиеся призвали их к порядку, но, не добившись ответной реакции, вывели из зала.

Ющенко считает, что молодые люди хотели учинить скандал и сорвать встречу Грудинина с избирателями.

В пресс-службе главного управления МВД по региону сообщили, что полицейские задержали нарушителей общественного порядка. Сейчас в отношении них решается вопрос о привлечении их к административной ответственности по статье "мелкое хулиганство".