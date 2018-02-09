На Рижском направлении задерживаются электрички

Техническая неисправность электропоезда в Красногорском районе Подмосковья привела к задержкам в движении электричек.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Пригородный поезд № 6621 сломался в 20:26 мск на перегоне Павшино — Нахабино Рижского направления. Из-за его поломки в сторону области были задержаны семь электропоездов.

В настоящее время диспетчеры МЖД делают все от них зависящее, чтобы восстановить движение и сократить опоздание электричек.