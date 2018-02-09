Насильнику троих своих детей вынесен приговор

Насильнику троих своих детей вынесен приговорЧитайте нас в Telegram
В изнасиловании своих троих детей признан виновным 48-летний москвич. Все преступления совершались с 2002 года по октябрь 2016 года в квартире жилого дома в Кунцеве. Дети о домашнем насилии не рассказывали, поскольку отец запугивал их и избивал.
С заявлением в правоохранительные органы о длительном насилии со стороны своего отца заявила ставшая совершеннолетней дочь мужчины, сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Москве. Было возбуждено уголовное дело, по которому было проведено более 30 судебных экспертиз, в том числе сексолого-психолого-психиатрические, молекулярно-генетические, компьютерно-технические и судебно-медицинские. Выводы экспертиз подтвердили вину мужчины в инкриминированных ему преступлениях. Следствие доказало, что обвиняемый совершил изнасилование своей дочери 1998 года рождения, а также своего сына 1996 года рождения и второй дочери 2003 года рождения. Житель Кунцева признан виновным в совершении двадцати двух эпизодов.
Насильник своих детей был лишен родительских прав. Суд приговорил домашнего насильника к 20 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Отец-насильник признан виновным в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, и в отношении несовершеннолетней, а также в изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенному в отношении лица, заведомо находящегося для виновного в беспомощном состоянии, а также в неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
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