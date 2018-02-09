Евролига. "Химки" обыграли "Жальгирис"

В баскетбольной Евролиге продолжается регулярный чемпионат. В матче 22-го тура подмосковные "Химки" на выезде одержали победу над литовским "Жальгирисом". Встреча завершилась со счетом 84:74 в пользу гостей.

Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты "Химок" Алексей Швед и Энтони Гилл, которые смогли набрать по 20 очков. Российский клуб с 13 победами в 22 матчах занимают седьмое место в турнирной таблице. "Жальгирис" с тем же числом побед располагается на шестой строчке. В следующем туре "Химки" 23 февраля примут греческий "Панатианикос".