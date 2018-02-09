Евкуров: в гибели моего племянника нет никакого криминала

Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подтвердил факт, что в гибели Хасана Евкурова, его племянника, нет криминала. Об этом СМИ рассказал сам Евкуров, который сейчас находится в рабочей поездке в Санкт-Петербурге.

Как заявил глава Ингушетии, это была чистая случайность, никакого криминала, лишь неосторожное обращение с оружием.

7 февраля один из родственников Хасана Евкурова сообщил журналистам, что Евкуров погиб в процессе чистки своего охотничьего ружья. Пуля попала мужчине в голову. Он скончался на месте, напоминает ТАСС.