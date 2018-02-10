Во время открытия Олимпиады американский болельщик развернул флаг России

Во время церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане американский болельщик Филип Вахуда развернул российский флаг на трибуне.

Как отметил Вахуда, разместивший селфи с трибун на своей странице в социальной сети Facebook, он хотел поддержать Россию, потому что ей не разрешили послать на Олимпийские игры многих сильных спортсменов, таких как Антон Шипулин и Виктор Ан. "Я считаю, что они должны были выступить здесь", — сказал Вахуда в интервью RT.

Немногим ранее бобслеист Максим Андрианов рассказал СМИ, что настроение российских спортсменов заметно улучшилось после того, как на трибунах появились флаги нашей страны.