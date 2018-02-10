Вице-премьер Приходько: материал Навального - это очередная провокация

Вице-премьер, глава аппарата правительства Сергей Приходько прокомментировал материал Алексея Навального о нем, назвав его провокацией. Однако при этом Приходько заявил, что не планирует подавать в суд на оппозиционера – "слишком много чести".

"На такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля", — сказал Приходько.

Вице-премьер отметил, что Навальный в очередной раз попытался устроить провокацию и напомнить о себе, смешав все возможное и невозможное – от Олега Дерипаски до президента Трампа и Манафорта.

8 февраля Алексей Навальный опубликовал материал, заявив, что Сергей Приходько отдыхал на яхте Elden, принадлежащей Олегу Дерипаске, передает агентство "Интерфакс". Продемонстрировав фото и видео, которые были опубликованы в Instagram девушки по имени Настя Рыбка, Навальный сделал вывод, что на яхте Дерипаска обсуждал с вице-премьером международную повестку и бизнес-вопросы.