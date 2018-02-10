В парижском аэропорту Орли около 200 рейсов отменили из-за снегопада

В пятницу, 9 февраля, в парижском аэропорту Орли были отменены около 200 внутренних и международных рейсов из-за сильного снегопада в столичном регионе Иль-де-Франс. Об этом сообщила местная радиостанция, ссылаясь на источник в администрации авиагавани.

Всех пассажиров своевременно уведомили об изменениях в расписании. Рейсы, запланированные на 10 февраля, будут выполняться в соответствии с графиком.

Несмотря на обильные осадки, аэропорт Руасси – Шарль де Голль пока не вносил никаких серьезных корректировок в свои планы. Практически все рейсы выполнялись с задержкой до 30 минут, передает ТАСС.

По данным национальной метеорологической службы Meteo France, в 10 центральных и северных департаментах Франции из-за снегопадов и гололеда на дорогах введен повышенный (оранжевый) уровень метеотревоги. Предполагается, что особые меры безопасности будут действовать до следующей недели.

В Париже неблагоприятные погодные условия сильно осложнили ситуацию на дорогах. В ночь на 6 февраля к юго-западу от Парижа на трассах оказались заблокированными около 2 тысяч машин. Местами высота снежного покрова достигала 10 сантиметров. Доступ к саду Тюильри и Эйфелевой башне будет закрыт до воскресенья. Прилавки магазинов опустели из-за перебоев в поставках продуктов. Многие кафе и рестораны приостановили работу по этой же причине.