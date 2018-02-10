Соловьёв выгнал из студии американского эксперта за оскорбление летчика, погибшего в Сирии

Во время программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" телеведущий Владимир Соловьёв выгнал американского эксперта Григория Винникова из студии после того, как тот оскорбил память летчика Романа Филипова, погибшего в Сирии.

Винников в эфире программы подверг сомнению присуждение звания Героя России пилоту Су-25. Это произошло, когда Вячеслав Никонов, председатель комитета Госдумы по образованию, предложил объявить минуту молчания по погибшему.

Телеведущий и гости передачи были возмущены репликой Винникова.

"В России есть понятие "уважение к смерти", тем более к героям", — сказал Соловьёв и попросил Винникова покинуть студию.

Майор ВКС РФ Роман Филипов погиб в Сирии 3 февраля. Террористы сбили его самолет Су-25 из ПЗРК, напоминает РИА Новости. Филипов катапультировался в районе населенного пункта Телль-Дебес, подконтрольного боевикам. Позднее во время боя с террористами он подорвал себя гранатой. 8 февраля Романа Филипова похоронили на Коминтерновском кладбище в Воронеже.