В Мексике объявлена тревога после похищения контейнера с радиоактивными веществами

Сразу в семи штатах Мексики объявлена тревога после похищения неизвестными контейнера с радиоактивными веществами. О происшествии сообщила национальная служба гражданской обороны латиноамериканской страны.

Как уточняется, контейнер украли из перевозившего его автомобиля в штате Гуанахуато 8 февраля. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, передает РИА Новости. Поиски ведутся в штатах Гуанахуато, Агуаскальентес, Керетаро, Мичоакан, Сан-Луис-Потоси, Сакатекас и Халиско.

Специалисты предупреждают о том, что груз чрезвычайно опасен для человеческого здоровья, и просят ни в коем случае не открывать контейнер, чтобы избежать любого контакта с грузом.