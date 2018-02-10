В итальянской Пизе задержан злоумышленник, ранивший четырех человек

В итальянской Пизе задержан злоумышленник, ранивший четырех человекЧитайте нас в Telegram
После целого дня поисков сотрудники правоохранительных органов выследили и задержали молодого итальянца, который открыл стрельбу на окраине города Пиза.
Причиной инцидента стал конфликт между посетителями бара и мотоциклистом, который с шумом разъезжал по улице. Услышав замечания в свой адрес, мужчина сначала достал "пугач", а позднее вернулся с настоящим пистолетом и открыл стрельбу по посетителям заведения. В результате ЧП пострадали четыре человека. Их госпитализировали. Серьезных ранений никто не получил, передает РИА Новости.
Стрелявшего искали весь день. Преступника удалось найти рядом с его домом. Мужчину выдал сигнал мобильного телефона, который он решил включить. Как выяснилось, это был 21-летний местный житель, который ранее уже попадал в подобные истории. Например, в январе 2017 года его арестовывали за стрельбу на Сардинии.
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