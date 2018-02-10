"Ювентус" победил "Фиорентину" в 500-м матче Буффона

Матчем "Ювентуса" и "Фиорентины" в Италии стартовал 24-й тур национального чемпионата. Встреча, прошедшая во Флоренции, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В составе туринского клуба мячи забили Федерико Бернардески (56-я минута) и Гонсало Игуаин (86-я). Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон провел 500-й матч за клуб в итальянских футбольных лигах. По данному показателю в туринском клубе Буффона опережает лишь бывший нападающий Алессандро Дель Пьеро, в активе которого 513 матчей.

"Ювентус" одержал восьмую победу подряд и продлил беспроигрышную серию до 11 матчей. С 62 очками клуб вышел на первое место в турнирной таблице, обойдя на два балла "Наполи", у которого игра в запасе.