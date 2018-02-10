Ледокол вышел на помощь застрявшему в Охотском море теплоходу

На помощь пассажирскому теплоходу "Игорь Фархутдинов", окруженному льдами в Охотском море, в субботу, 10 февраля, вышел ледокол "Капитан Хлебников". Об этом СМИ сообщили представители Морского спасательного подцентра.

Как уточняется, в настоящее время теплоход нашел полынью и стоит в ней. Ситуация на борту нормальная, передает ТАСС. Пока теплоход сам двигаться не может, но ему на помощь идет ледокол "Капитан Хлебников", который должен прибыть на место во второй половине дня.

9 февраля "Игорь Фархутдинов", обладающий ледовым классом, маневрируя между ледовыми полями, пытался самостоятельно пробиться вперед. Ожидалось, что ледовая обстановка улучшится с приливом и сменой направления ветра.

Ранее сообщалось, что теплоход "Игорь Фархутдинов" вышел из Малокурильского (остров Шикотан) в сахалинский порт Корсаков вечером 5 февраля. На его борту – 127 пассажиров и 42 грузовых контейнера. При выходе из Кунаширского пролива путь судну преградили мощные льды толщиной до полутора метров.