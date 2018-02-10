Трамп заблокировал публикацию записки демократов по "делу РФ"

В пятницу, 9 февраля, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заблокировал публикацию служебной записки, которая была подготовлена законодателями-демократами, по предполагаемому вмешательству России в президентские выборы 2016 года.

Юрисконсульт президента Дон Макгэн в письме, адресованном членам специального комитета по разведке палаты представителей Конгресса США, отметил, что обнародование данного документа не может быть осуществлено по причинам, связанным с обеспечением национальной безопасности. Также Макгэн добавил, что это будет не в интересах правоохранительных органов, передает ТАСС.