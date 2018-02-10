Число случаев заражения норовирусом на Олимпиаде-2018 достигло 139

На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане общее число случаев заражения норовирусом достигло 139. Такие данные сообщает агентство Reuters, ссылаясь на оргкомитет Игр.

Согласно заявлению оргкомитета, в пятницу, 9 февраля, было установлено 11 новых случаев заражения вирусом (это значительно меньше, чем в предыдущие дни).

В настоящее время несколько учреждений сотрудничают в направлении ликвидации вспышки заболевания, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что более 1,2 тысячи сотрудников службы безопасности пострадали от кишечной инфекции и вынуждены были прекратить работу перед началом Олимпиады.