Олимпиада-2018. Медведева и Боброва с Соловьевым выступят в командном турнире фигуристов

Стал известен состав спортсменов из России на короткую программу в оставшихся видах командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Евгения Медведева выступит в соревнованиях одиночниц, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев – в танцах на льду.

"В короткой программе командного турнира среди женщин выступит Медведева, в соревновании танцевальных дуэтов — Боброва и Соловьев", — сказал глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, которого цитирует ТАСС. Ранее в короткой программе Михаил Коляда занял восьмое место, а Евгения Тарасова и Владимир Морозов были первыми.

После короткой программы мужчин и спортивных пар олимпийские атлеты из России имеют в активе 13 баллов и делят третье место со сборной Японии. Лидируют канадцы (17 баллов), на втором месте идут американцы (14). Командный турнир завершится 12 февраля.