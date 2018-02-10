Тема:

Олимпиада-2018 2 часа назад

Новости Олимпиада-2018

Все видео этой рубрики
10 февраля 201804:29

Олимпиада-2018. Медведева и Боброва с Соловьевым выступят в командном турнире фигуристов
Читайте нас в Telegram

Стал известен состав спортсменов из России на короткую программу в оставшихся видах командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Евгения Медведева выступит в соревнованиях одиночниц, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев – в танцах на льду.

"В короткой программе командного турнира среди женщин выступит Медведева, в соревновании танцевальных дуэтов — Боброва и Соловьев", — сказал глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, которого цитирует ТАСС. Ранее в короткой программе Михаил Коляда занял восьмое место, а Евгения Тарасова и Владимир Морозов были первыми.

После короткой программы мужчин и спортивных пар олимпийские атлеты из России имеют в активе 13 баллов и делят третье место со сборной Японии. Лидируют канадцы (17 баллов), на втором месте идут американцы (14). Командный турнир завершится 12 февраля.

Ранее по теме

Коротко

06:14

Президент Южной Кореи встретился с сестрой Ким Чен Ына

05:47

ВМС Индонезии задержали судно с тонной наркотиков на борту

05:22

Делегация из КНДР прибыла на встречу с президентом Южной Кореи

04:53

Россиянка погибла, ее соотечественник тяжело пострадал в ДТП в США

04:28

Число случаев заражения норовирусом на Олимпиаде-2018 достигло 139

03:55

Трамп заблокировал публикацию записки демократов по "делу РФ"

03:26

Ледокол вышел на помощь застрявшему в Охотском море теплоходу

Показать все новости

Олимпиада-2018

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Число случаев заражения норовирусом на Олимпиаде-2018 достигло 139

Число случаев заражения норовирусом на Олимпиаде-2018 достигло 139

2 часа назад
Трамп заблокировал публикацию записки демократов по "делу РФ"

Трамп заблокировал публикацию записки демократов по "делу РФ"

2 часа назад

Трансляции

Олимпиада-2018. Сноуборд. Слоупстайл. Мужчины
10:05

Олимпиада-2018. Лыжные гонки. Женщины 7,5 км + 7,5 км. Скиатлон. Финал
12:15

Олимпиада-2018. Шорт-трек. Женщины. 500 м. Квалификация
13:00

Олимпиада-2018. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Квалификация. 1/2 финала, финал
Все трансляции
Соловьёв выгнал из студии американского эксперта за оскорбление летчика, погибшего в Сирии

Соловьёв выгнал из студии американского эксперта за оскорбление летчика, погибшего в Сирии

5 часов назад
Вице-премьер Приходько: материал Навального - это очередная провокация

Вице-премьер Приходько: материал Навального - это очередная провокация

6 часов назад
Во время открытия Олимпиады американский болельщик развернул флаг России

Во время открытия Олимпиады американский болельщик развернул флаг России

6 часов назад
Российские керлингисты победили хозяев Олимпиады в дабл-миксте

Российские керлингисты победили хозяев Олимпиады в дабл-миксте

1 час назад
Олимпиада-2018. Медведева и Боброва с Соловьевым выступят в командном турнире фигуристов

Олимпиада-2018. Медведева и Боброва с Соловьевым выступят в командном турнире фигуристов

2 часа назад
Нужна помощь: Сашу Дашко спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Дашко спасет срочная операция на позвоночнике

08.02.2018 14:12
Программа "Международное обозрение" от 9 февраля 2018 года

Программа "Международное обозрение" от 9 февраля 2018 года

6 часов назад
51
В шаге от счастливого детства: помогите Ксюше встать на ноги

В шаге от счастливого детства: помогите Ксюше встать на ноги

07.02.2018 17:15
Ледокол вышел на помощь застрявшему в Охотском море теплоходу

Ледокол вышел на помощь застрявшему в Охотском море теплоходу

3 часа назад
На Среднем Западе США из-за снегопадов отменено более 1,5 тысячи авиарейсов

На Среднем Западе США из-за снегопадов отменено более 1,5 тысячи авиарейсов

3 часа назад
В итальянской Пизе задержан злоумышленник, ранивший четырех человек

В итальянской Пизе задержан злоумышленник, ранивший четырех человек

4 часа назад
В Мексике объявлена тревога после похищения контейнера с радиоактивными веществами

В Мексике объявлена тревога после похищения контейнера с радиоактивными веществами

4 часа назад
Программа "Индустрия кино" от 10 февраля 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 10 февраля 2018 года

4 часа назад
10
Дмитрий Мазепин: чтобы выходить на новые рынки сбыта, деньги не нужны

Дмитрий Мазепин: чтобы выходить на новые рынки сбыта, деньги не нужны

4 часа назад
5
В парижском аэропорту Орли около 200 рейсов отменили из-за снегопада

В парижском аэропорту Орли около 200 рейсов отменили из-за снегопада

5 часов назад
Семья Спартака Мишулина хочет эксгумировать тело актера с целью проведения ДНК-теста

Семья Спартака Мишулина хочет эксгумировать тело актера с целью проведения ДНК-теста

9 часов назад
Умер актер, певец и поэт Дмитрий Бузылев

Умер актер, певец и поэт Дмитрий Бузылев

16 часов назад
Евгений Плющенко заступился за российских паралимпийцев

Евгений Плющенко заступился за российских паралимпийцев

8 часов назад
Самый богатый губернатор получил 13 лет строгого режима

Самый богатый губернатор получил 13 лет строгого режима

10 часов назад
60 минут. Как встретили россиян на Олимпиаде

60 минут. Как встретили россиян на Олимпиаде

10 часов назад
376
Игры стартовали: российских спортсменов приветствовали овациями

Игры стартовали: российских спортсменов приветствовали овациями

10 часов назад
Александр Серов назвал Афину идиоткой, дочь сволочью, но на тест ДНК согласился

Александр Серов назвал Афину идиоткой, дочь сволочью, но на тест ДНК согласился

12 часов назад
Часто задаваемые вопросы: что нужно знать об Олимпийских играх

Часто задаваемые вопросы: что нужно знать об Олимпийских играх

14 часов назад
Телеканал "Россия" заведет зрителей в "Лабиринты"

Телеканал "Россия" заведет зрителей в "Лабиринты"

15 часов назад
Названы самые продаваемые в России "японцы" за 2017 год

Названы самые продаваемые в России "японцы" за 2017 год

15 часов назад
Погода на выходные: небольшой снег и относительно тепло

Погода на выходные: небольшой снег и относительно тепло

16 часов назад
Меж двух хитов: певица Натали рассказала, куда пропадала

Меж двух хитов: певица Натали рассказала, куда пропадала

16 часов назад
В Россию едет обновленный Fiat Doblo

В Россию едет обновленный Fiat Doblo

19 часов назад
Обвал на Уолл-стрит: конец тренда или передышка?

Обвал на Уолл-стрит: конец тренда или передышка?

09.02.2018 00:54
Главная аниме-премьера года - "Мэри и ведьмин цветок". Видео

Главная аниме-премьера года - "Мэри и ведьмин цветок". Видео

14 часов назад
Самый кассовый отечественный фильм "Движение вверх" показали американским студентам

Самый кассовый отечественный фильм "Движение вверх" показали американским студентам

08.02.2018 05:50
300 театров, 85 регионов: "Большие гастроли" замахнулись на рекорд

300 театров, 85 регионов: "Большие гастроли" замахнулись на рекорд

07.02.2018 17:25