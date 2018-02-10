Россиянка погибла, ее соотечественник тяжело пострадал в ДТП в США

В пятницу, 9 февраля, россиянка, находившаяся в деловой поездке в Соединенных Штатах Америки, погибла в ДТП в штате Коннектикут. Сопровождавший ее мужчина, также из России, был тяжело ранен. О происшествии сообщила телекомпания NBC, ссылаясь на местную полицию.

Как уточняется, 33-летний Павел Ковальчук из Москвы находился за рулем автомобиля, врезавшегося в мусоровоз в местечке Виндзор. В машине также ехала 41-летняя москвичка Татьяна Веденцова. Оба с серьезными травмами были госпитализированы в больницу города Хартфорд. Позднее россиянка скончалась, передает ТАСС. 36-летний водитель мусоровоза отделался незначительными травмами, его также госпитализировали.

В пятницу погодные условия в Коннектикуте были неблагоприятными для автопутешествий. В частности, в штате наблюдались снег и ледяной дождь.

В настоящее время правоохранители расследуют обстоятельства и причины аварии.