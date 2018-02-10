Российские керлингисты победили хозяев Олимпиады в дабл-миксте

В олимпийском Пхенчхане продолжаются соревнования по керлингу в дабл-миксте. Российская пара Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий одержала четвертую победу подряд, обыграв в экстра-энде хозяев Олимпийских игр из Южной Кореи со счетом 6:5.

Ранее на турнире россияне в первом матче проиграли американцам, а затем обыграли норвежцев, финнов и китайцев. Следующая игра станет для российской пары одной из самых важных на групповом этапе. Брызгалова и Крушельницкий позже 10 февраля встретятся с фаворитами всего олимпийского турнира из Канады. После пяти раундов в турнирной таблице лидируют команды из России, Канады и Норвегии, в активе которых по четыре победы.