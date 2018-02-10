Делегация из КНДР прибыла на встречу с президентом Южной Кореи

Делегация Корейской Народно-Демократической Республики, возглавляемая сестрой лидера КНДР Ким Ё Чжон, прибыла в субботу, 10 февраля, в Голубой дом на встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом сообщило информационное агентство Yonhap.

Как ожидается, после переговоров стороны вместе отобедают, передает ТАСС.

До этого президент Южной Кореи впервые пересекся с сестрой лидера Северной Кореи 9 февраля на открытии зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Тогда Мун Чжэ Ин и Ким Ё Чжон обменялись рукопожатием.