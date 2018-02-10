Военные Индонезии задержали рыболовное судно с тонной наркотиков на борту

В субботу, 10 февраля, Военно-морские силы Индонезии задержали рыболовное судно, на борту которого находилось около тонны метамфетамина. Четыре члена экипажа (предположительно, жители Тайваня) задержаны.

Как уточняется, судно вошло в территориальные воды Индонезии со стороны Сингапурского пролива, где его заметили и сопроводили до острова Батам для последующей инспекции. Наркотики были спрятаны в мешки с рисом, передает ТАСС. Сотрудники антинаркотического ведомства планируют допросить членов экипажа в самое ближайшее время.

Президент Индонезии Джоко Видодо в июле 2017 года приказал военнослужащим и полиции физически расправляться с наркодилерами, особенно с иностранцами. В 2017 году полицейские вместе с представителями антинаркотического ведомства в ходе спецопераций уничтожили 79 наркоторговцев. Также были задержаны около 58 тысяч подозреваемых в преступлениях, которые так или иначе связаны с наркотиками.

В 2013 году власти страны отменили мораторий на смертную казнь, и Индонезия стала 33 государством в мире, где преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, караются этой мерой наказания. С того времени в стране казнили 18 наркоторговцев (в основном иностранцев). Еще 134 осужденных сейчас ожидают приведение приговора в исполнение. По официальной информации, число наркоманов среди 250-миллионного населения страны в настоящее время достигло 1,2 миллиона человек.