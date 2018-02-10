Президент Южной Кореи встретился с сестрой Ким Чен Ына

В субботу, 10 февраля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел встречу с делегацией из КНДР, которую возглавил формальный глава государства, председатель президиума Верховного собрания Северной Кореи Ким Ён Нам, а в состав делегации вошла сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон.

Уровень делегации стал самым высоким со времен окончания Корейской войны, передает РИА Новости. Также первым в истории стал и визит в Южную Корею члена семьи лидера Корейской Народно-Демократической Республики.

Мун Чжэ Ин встретил северокорейскую делегацию в президентском дворце. Стороны обменялись рукопожатиями. В состав делегации входят председатель госкомитета по делам физической культуры и спорта Чве Хви и председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон.

После встречи стороны отправятся на обед, устраиваемый в их честь президентом Южной Кореи. Делегация КНДР прибыла в Южную Корею 9 февраля, присутствовала на открытии Олимпийских игр в Пхёнчхане, затем была приглашена на ужин. Делегация завершит визит и отправится на родину в воскресенье, 11 февраля.

В Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане примут участие 22 спортсмена из КНДР. Олимпийские игры в Южной Корее проходят с 9 по 25 февраля.