НХЛ. Тарасенко и Кузнецов признаны первыми звездами матчей

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Сент-Луис Блюз" в выездном матче одержал победу над "Виннипег Джетс". Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

В составе победителей российский нападающий Владимир Тарасенко отметился двумя заброшенными шайбами (25-я и 53-я минуты), также отличились Патрик Берглунд (31-я), Александр Стин (32-я) и Джейден Шварц (60-я). У проигравших шайбы забросили Кайл Коннор (38-я) и Патрик Лайне (52-я). По итогам встречи Тарасенко был признан первой звездой матча.

В другом матче игрового дня "Вашингтон Кэпиталз" на домашнем льду обыграл "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 4:2. За "столичных" шайбы забросили Джон Карлсон (6-я минута), Евгений Кузнецов (20-я), Джей Бигл (25-я), Ларс Эллер (26-я). У "Коламбуса" отличились Пьер-Люк Дюбуа (7-я) и Артемий Панарин (21-я). Кузнецов также отметился результативной передачей и был признан первой звездой матча.

"Даллас Старз" в серии буллитов был сильнее "Питтсбург Пингвинз" со счетом 4:3. Александр Радулов и Евгений Малкин сделали по одной результативной передачи, а в серии буллитов оба свои попытки не реализовали.

Остальные результаты дня: "Нью-Йорк Айлендерс" – "Детойт Ред Уингз" – 7:6 ОТ; "Нью-Йорк Рейнджерс" – "Калгари Флэймз" – 4:3; "Каролина Харрикейнз" – "Ванкувер Кэнакс" – 4:1; "Флорида Пэнтерз" – "Лос-Анджелес Кингз" – 1:3.