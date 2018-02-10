Самолет ВВС Израиля потерпел крушение на севере страны

На севере Израиля упал военный самолет. По предварительным данным, экипаж благополучно катапультировался. О происшествии сообщила армейская пресс-служба.

Как уточняется, крушение потерпел истребитель F-16, который участвовал в налете на территорию Сирии.

Военные не называют причины аварии, передает РИА Новости.

Ранее представители армейской пресс-службы сообщили, что в ночь на субботу, 10 февраля, военные Израиля перехватили иранский беспилотный летательный аппарат, который вторгся в воздушное пространство страны из Сирии, и в ответ атаковали "иранские цели" на территории соседней страны.