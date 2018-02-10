День памяти Пушкина: выставки, чтение стихов и современный портрет поэта

10 февраля по всей стране традиционно отмечается День памяти Александра Сергеевича Пушкина. Ровно 181 год назад поэт умер в своей квартире на Мойке.

Сегодня для бесплатного посещения открыты экспозиция и выставки Государственного музея Пушкина, Мемориальная квартира поэта на Арбате, Мемориальная квартира Андрея Белого, а также Дом-музей В.Л. Пушкина на Старой Басманной.

Музей покажет выставку "Сказки Пушкина", эскизы и иллюстрации из собрания ВГИКа и работу выпускницы вуза Марии Линдер – документальное кино "Душа Пушинка".

Молодой режиссер проинтервьюировала за полгода полсотни человек — известных на всю страну актеров, писателей, режиссеров, художников и рядовых горожан, представителей "немедийных" профессий, состоявшихся в жизни, и юных, только начинающих свой путь. Из их откровений и размышлений автор "соткала" современный портрет Пушкина. Гостями показа в музее Пушкина станут многие герои этого фильма.

В 14:45, в момент смерти поэта, пройдет традиционная минута молчания. Затем слово будет предоставлено директору музея Евгению Богатыреву и министру культуры Москвы Александру Кибовскому.

Завершится День памяти чтением стихов и музыкальными композициями на стихи Пушкина. Среди исполнителей — телеведущий Владислав Флярковский, артистка Дарья Мороз и Московский государственный академический камерный хор (художественный руководитель Владимир Минин).