Как на передовой: российские дипломаты рассказали о работе в Сирии

Сегодня профессиональный праздник у дипработников России. Именно в этот день в середине XVI века был основан Посольский приказ — первое в истории страны ведомство, которое профессионально занималось отношениями с другими государствами. Сейчас Россия имеет дипотношения почти с двумя сотнями стран мира.

В Сирии работают, как на передовой. Сами сотрудники называют свое посольство прифронтовым.

"Это работает авиация, эти звуки нам приятны, авиация наша. Плохо, когда взрывы гремят в окрестностях, значит, стреляют по нам", — рассказал советник посольства РФ в Сирии Эльбрус Кутрашев.

Здание подвергалось обстрелам десятки раз, едва ли не на каждой стене следы от снарядов. По территории идешь, как по окопам, под натянутой металлической противоосколочной сеткой и повсюду стоят бочки с песком. Практика показала, они эффективнее всего защищают от разрывов мин.

Российское посольство в Дамаске выглядит, как крепость, а работающие там дипломаты ежедневно без преувеличения рискуют жизнью.

"По мере того, как террористы проигрывают на земле, они пытаются переключаться на другие методы борьбы и использовать какие-то прямые террористические варианты нападений. Большинство работающих здесь сотрудников живут без семей", — отметил чрезвычайный и полномочный посол России в Сирии Александр Кинщак.

Опасная профессия — об этом напоминает памятник Грибоедову во дворе. Российский посланник в Персии трагически погиб в Тегеране во время очередного народного бунта. Наше посольство в Иране не раз становилось площадкой для проведения важных международных переговоров, но одни до сих пор вспоминают, как изменившие ход истории.

"Вот здесь был круглый стол, за которым сидели делегации всех трех сторон. Затем они сфотографировались на лестнице — это известная фотография — на стульях и на креслах запечатлены лидеры большой тройки — Черчилль, Рузвельт и Сталин", — заявил Леван Джагарян, чрезвычайный и полномочный посол России в Иране.

Тегеранская конференция 1943 года – это крупнейший дипломатический прорыв того времени. Сталин и Рузвельт остановились в здании нашего посольства, Черчилль — в посольстве Великобритании, буквально через дорогу. Между двумя диппредставительствами, как рассказывают, протянули специальный брезентовый рукав, чтобы перемещения лидеров были незаметны извне. По сути, здесь решались вопросы всего послевоенного мироустройства, о которых посторонним знать было необязательно.

И в решении на этот раз сирийского вопроса роль России и Ирана сложно переоценить.

"Во многом наше взаимодействие и на земле, и в астанинском формате, в результате которого, как известно, вместе с турецкими партнерами были согласованы основные параметры деятельности зон деэскалации в Сирии, позволили нам создать необходимые условия для того, чтобы перевести конфликтную ситуацию в переговорное русло", — отметил Леван Джагарян.

Детские сады и школы, конференции и выставки — российское посольство в любой стране еще и непременно центр русской культуры.

В Париже — настоящий дворец, украшенный произведениями отечественных художников, даже тронный зал есть.

"Здесь проводили праздничные приемы Александр III, Николай II, которые во время своих визитов в Париж останавливались, ночевали в этом здании", — рассказал чрезвычайный и полномочный посол России во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков.

В исторических интерьерах проходят встречи, способные повлиять на расстановку сил на современной международной арене. Вот одном из залов российский министр иностранных дел Лавров обсуждал с тогдашним госсекретарем США Керри ближневосточные проблемы. Кадры с этих переговоров облетели все мировые информационные агентства.