Более полутора миллионов человек вышли на старт "Лыжни России"

В России стартовала самая массовая лыжная гонка - участвуют 73 региона. Ожидается, что соревнования станут самыми крупными за 36 лет. В ней участвуют более полутора миллионов спортсменов. Среди них профессионалы и любители. Ограничений по возрасту нет.

В Магадане, например, организаторы подготовили несколько дистанций. 300 метров - для маленьких лыжников, три километра - для взрослых. Для многих спортсменов этот забег — разминка. В апреле проведут лыжню в честь чемпионки мира из Магадана Елены Вяльбе.