Израиль атаковал военные объекты Сирии, в ответ подбиты несколько самолетов

Самолеты израильских ВВС атаковали военные объекты сирийской армии, в ответ ПВО арабской республики подбили несколько самолетов. Об этом сообщает сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Ранее в израильской армии заявили, что ночью 10 февраля военные перехватили иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии, и атаковали в ответ "иранские цели" на территории соседней страны.

Позже в пресс-службе израильской армии сообщили об истребителе F-16, потерпевшем крушение на севере Израиля после авиаудара в Сирии, передает РИА Новости.