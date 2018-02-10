Анастасия Брызгалова: попадание в полуфинал нас не расслабит

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова, выступающая в паре с Александром Крушельницким на олимпийском турнире, высказалась по поводу досрочного выхода в полуфинал и дала оценку игре россиян с хозяевами соревнований – командой из Южной Кореи.

"Нас уже обрадовали, что мы вроде как квалифицировались, но впереди у нас еще две игры, будем настраиваться на них. Считать, вышли ли мы уже в полуфинал, не будем. Расслабляться некогда", — цитирует спортсменку Чемпионат.Com.

Также Брызгалова сообщила, что в 8-м энде матча с корейцами наша пара разнервничалась, из-за чего допустила несколько ошибок. "Что-то мы разнервничались, первые три камня у нас вообще не получились. Хорошо, что в итоге удалось собраться и два последних броска сделать хорошо", — заявила керлингистка.

На вопрос, с кем бы она хотела сыграть в полуфинале, Анастасия Брызгалова ответила, что ей без разницы, поскольку все команды на турнире сильные.