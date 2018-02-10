Российским флагом американец Вачуда поддержит биатлонистов, конькобежцев и шорт-трекистов

Американец Филип Вачуда будет болеть за биатлонистов, конькобежцев и шорт-трекистов из РФ. Вачуда прославился, когда во время открытия зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане поднял флаг Российской Федерации, пишет ТАСС.

"Я хотел проявить солидарность с российскими спортсменами. Они могут чувствовать себя немного обособленными, поэтому я подумал, что им может понадобиться моя поддержка. Мне жаль, что они не могут представлять свою страну", —пояснил Вачуда.

Сейчас семья Вачуды живет в Новой Зеландии. Также Филип будет поддерживать команду Чехии, так как его предки родом из этой страны.