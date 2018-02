Израильский пилот серьезно пострадал, катапультировавшись из F-16

Летчик ВВС Израиля получил тяжелые травмы в результате катапультирования из истребителя F-16, попавшего под зенитный огонь во время налета на Сирию. Второй член экипажа сбитого и упавшего на севере Израиля истребителя, также покинувший самолет с парашютом, пострадал менее серьезно. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, инцидент с самолетом расследуют, семью пилота оповестили о произошедшем, передает РИА Новости.

Тем временем сирийское государственное телевидение сообщило, что системы противовоздушной обороны Арабской Республики отразили еще одну атаку ВВС Израиля. По сообщению ТВ, взрывы слышны в районе провинции Дамаск, передает "Интерфакс". Осенью минувшего года сообщалось, что армия Сирии восстановила техническое состояние своих систем ПВО, оснащенных среди прочего зенитными ракетными системами С-200 и "Бук".

Ранее представители армейской пресс-службы сообщили, что в ночь на субботу, 10 февраля, военные Израиля перехватили иранский беспилотный летательный аппарат, который вторгся в воздушное пространство страны из Сирии, и в ответ атаковали "иранские цели" на территории соседней страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с начала событий на севере страны проводит консультации по безопасности и руководит операциями в режиме реального времени. Об этом сообщила в "Твиттере" корреспондент израильской газеты Haaretz Ноа Ландау, сославшись на израильских должностных лиц. По ее словам, члены израильского кабинета по безопасности проинформированы о ходе событий.

Israeli officials: Since the incidents in the north began, PM @Netanyahu has been holding security consultations and approving the necessary actions in ‘real-time’. Members of the Israeli security cabinet are briefed on the details