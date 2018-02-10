Большунов прилетит на Олимпиаду раньше, чтобы пробежать спринт

Российский лыжник Александр Большунов принял решение участвовать в спринтерской гонке на Олимпиаде в Южной Корее, которая состоится 13 февраля. Ради этого он прилетит на Игры уже 11-го числа. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Изначально наш лыжник планировал пропустить спринтерскую гонку классическим стилем. Он собирался прилететь в Южную Корею 15 февраля."Саша принял решение, что готов и будет соревноваться в спринте. Поэтому он поменял билеты и прилетит в Пхенчхан завтра. (Алексей) Червоткин, как и планировалось, приедет 15-го числа", — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Напомним, что Международный олимпийский комитет пригласил на Олимпиаду в Южную Корею следующих лыжников из России: Александра Большунова, Алексея Виценко, Андрея Ларькова, Андрея Мельниченко, Александра Панжинского, Дениса Спицова и Алексея Червоткина.