Хоккеисты России выиграли у соперников из Южной Кореи

Хоккейная команда России, которой предстоит старт на Олимпиаде в Пхенчхане, провела последний товарищеский матч в рамках подготовки к Играм-2018. Подолпечные Олега Знарка играли с хозяевами льда из Южной Кореи и уверенно победили – 8:1.

Голы в нашем составе забили Гусев, Григоренко, Андронов, Капризов, Широков, Дацюк, Яковлев, Ковальчук. На счету капитана команды Дацюка еще два голевых паса. У хозяев Олимпиады отличился Радунски.

Представители России стартуют на олимпийском турнире 14 февраля матчем с соперниками из Словакии.