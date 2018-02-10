Лавров поздравил дипломатов с профессиональным праздником

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с Днем дипломатического работника, пишет РИА Новости.

Министр напомнил коллегам о многовековой службе дипломатов Отечеству и славных традициях ведомства. Такие известные личности как Александр Горчаков, Андрей Громыко, Александр Пушкин, Александр Грибоедов, Федор Тютчев, Алексей Толстой отметились успехами на этом поприще.

Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин задал многовекторный внешнеполитический курс, который обеспечит надежное обеспечение суверенитета и безопасности РФ.

Большинство государств считают Россию гарантом стабильности, продолжил Лавров. Россия всегда была привержена верховенству международного права и суверенному равенству государств.