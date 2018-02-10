Суд запретил новый фильм Навального

Суд внес в реестр запрещенной информации фильм Алексея Навального, в котором он говорит о связях бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько. Об этом сообщил сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров.

BRKNG. "Суд" включил в "реестр запрещенной информации" не только новости про расследование, но и сам текст Навального про расследование и наше видео, у которого уже 2.5 миллиона просмотров pic.twitter.com/ImpaNPSe0s — Георгий Албуров (@alburov) 10 февраля 2018 г.

Между тем, в Едином реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора сообщается, что ролик с расследованием в YouTube, а также новость о нем на сайте Навального внесены в реестр на основании решения Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края, передает "Интерфакс".

8 февраля Алексей Навальный опубликовал материал, заявив, что Сергей Приходько отдыхал на яхте Elden, принадлежащей Олегу Дерипаске. Продемонстрировав фото и видео, опубликованные в Instagram девушкой по имени Настя Рыбка, Навальный сделал вывод, что на яхте Дерипаска и Приходько обсуждали международную повестку и бизнес-вопросы.

Представитель Дерипаски заявил, что бизнесмен намерен судиться из-за ложных обвинений. В свою очередь Сергей Приходько назвал материал ФБК провокацией, но добавил, что подавать в суд на оппозиционера "слишком много чести".