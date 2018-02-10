Шведская лыжница Калла выиграла первое золото Олимпиады

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Олимпиада-2018 3 минуты назад
10 февраля 201811:04
Шведская лыжница Калла выиграла первое золото ОлимпиадыЧитайте нас в Telegram
Представительница Швеции Шарлотта Калла выиграла гонку в дисциплине лыжного скиатлона на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Серебро завоевала норвежка Марит Бьорген, тройку призеров замкнула Криста Пярмякоски из Финляндии.
Наталья Непряева финишировала восьмой, Анастасия Седова – на 12-м месте, Юлия Белорукова – на 18-м, Алиса Жамбалова – на 21-м.
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