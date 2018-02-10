Шведская лыжница Калла выиграла первое золото Олимпиады

Представительница Швеции Шарлотта Калла выиграла гонку в дисциплине лыжного скиатлона на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Серебро завоевала норвежка Марит Бьорген, тройку призеров замкнула Криста Пярмякоски из Финляндии.

Наталья Непряева финишировала восьмой, Анастасия Седова – на 12-м месте, Юлия Белорукова – на 18-м, Алиса Жамбалова – на 21-м.