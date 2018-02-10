Женщина-полицейский вступила в перестрелку с грабителями на заправке в Бразилии

Попытка ограбления магазина на автозаправочной станции в муниципалитете Гуаратуба на юге страны, произошедшая в минувшую среду, 7 февраля, попала в объективы камер наблюдения.

Трое злоумышленников попытались завладеть наличностью из кассы, в этот момент в происходящее вмешалась сотрудница полиции в штатском. В момент описываемых событий она находилась не на дежурстве, однако имела при себе табельное оружие, которое и пустила в ход.

В результате перестрелки, Мария Мендес – именно так зовут сотрудницу правоохранительных органов, получила огнестрельные ранения, однако не осталась в долгу и подстрелила одного из грабителей. Оба пострадавших были доставлены в больницу.

Двое нападавших успели сбежать до прибытия патрульных, однако были задержаны коллегами сеньориты Мендес уже на следующий день, сообщает портал G1.