Пенс предпочел встретиться не с северокорейскими делегатами, а с перебежчиками

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Олимпиада-2018 1 час назад
Пенс предпочел встретиться не с северокорейскими делегатами, а с перебежчикамиЧитайте нас в Telegram
Открыто социалистических стран в мире остались единицы. Кроме Кубы это Северная Корея. На фоне олимпиады на Юге и в Корее повеяло любопытнейшими переменами. Взять только первый за всю историю визит на Юг члена правящей семьи Кимов, сестры вождя.
Встреча в Голубом доме в Сеуле, которая еще недавно казалась совершенно невозможной: президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принял делегацию Севера, которую возглавляют формальный руководитель КНДР, председатель Президиума Верховного народного собрания Ким Ен Нам. Но здесь и родная сестра верховного лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. Именно она на этой трехчасовой встрече сказала главное: Ким Чен Ын в ближайшее время приглашает президента Южной Кореи в Пхеньян. Ответ уже есть: "Мун Чжэ Ин пообещал посетить Пхеньян после необходимых приготовлений".
Кто еще с Севера и Юга сблизился в олимпийском Пхенчхане?
Вопреки законам Юга флаг Северной Кореи — на всех олимпийских объектах. В деревне в прибрежном кластере он – с красной звездой — самый большой из всех. А ведь еще в 2002 году студент из Южной Кореи, который попытался поднять флаг КНДР всего-то на молодежном фестивале, получил два года тюремного заключения. Вывесили флаг ночью, сразу после приезда спортсменов из КНДР.
"Мы видели, как заезжала северокорейская делегация. У них очень интересные костюмы — у всех черное пальто и большие норковые шапки", — рассказал Семен Елистратов, олимпийский чемпион Сочи, шорт-трек.
Олимпийский лед — один на всех. И тренировки у фигуристов и шорт-трекистов из КНДР проходят вместе со всеми на одном катке.
Когда именно начинаются заезды с участие северокорейцев, можно понять уже по количеству камер — собираются журналисты со всех южнокорейских каналов. Проходит совместная тренировка Италии, Франции, Латвии и Северной Кореи.
Итальянец поясняет северокорейскому шорт-трекисту, по какой траектории ехать. После этого консультируется с тренером из КНДР. Северокорейские наставники на лед не выходят, остаются на трибуне, в нескольких метрах всю тренировку — операторы и фотокорреспонденты. Интересует всех самочувствие одного из представителей северокорейской сборной. Во время тренировки он получил тяжелую травму.
Единственный способ поговорить с северокорейским тренером — поймать его по пути от раздевалки для спортсменов до трибуны.
- Какой настрой у северокорейской команды?
- Я бы не хотел давать комментарии. Мой атлет получил травму, не могу говорить, — ответил тренер.
- Будете ли давать интервью после окончания соревнований?
- Не понимаю, о чем речь.
Все члены сборной КНДР корреспондентов избегают. Но за два дня до церемонии открытия северокорейская делегация неожиданно появляется в международном медиацентре. Проводит закрытое совещание. Судя по составу делегации, обсуждали, скорее всего, организацию концерта музыкальной группы из КНДР.
Отдельная встреча была посвящена тому, как доставить полторы сотни артистов из Северной Кореи в Южную. В итоге решили отправить на пароме. Причалил он в городе Каннын.
Вопрос решался на уровне глав правительств. Ради того, чтобы организовать такой рейс, Сеул даже обратился к Вашингтону с просьбой снять санкции с северокорейского судна.
В порту артистов с Севера встречали сотни журналистов. С этого момента записан на камеру и показан на южнокорейском телевидении каждый шаг труппы Самчжиен.
Заграждения вокруг культурного центра в Канныне появляются за несколько часов до начала представления. Внутрь здания нельзя зайти и во время всех репетиций.
Немного о южнокорейской музыке. Что такое "корейская волна" последние лет 15 в Азии, да и во многих странах мира, знают все. Это массовое увлечение южнокорейской культурой, прежде всего, музыкой. Рекорд YouTube в свое время поставил певец Psy: 3 миллиарда просмотров.
В прошлом месяце чат Billboard возглавила группа BTS. Гастроли по США — у коллектива Twice. Но в эти дни популярность всех этих исполнителей затмил коллектив Самчжиен.
Билетов на выступление северокорейских музыкантов не достать ни за какие деньги. От свободной продажи отказались, чтобы не создавать ажиотаж и не провоцировать спекуляцию билетами. Все желающие зарегистрировались на сайте, а потом уже компьютер решил, кто получит шанс.
"Юг и Север — одна нация, а культура уже разная. И это — единственная возможность, узнать, как там, на Севере, что они там слушают, о чем поют", — говорят южные корейцы.
Впрочем, рады приезду северокорейских артистов не все. Так, в Канныне во время концерта проходит акция протеста — против КНДР и с флагами США в руках. "Они не песни петь приехали, а страну нашу завоевывать! Не нужно было их пускать, это опасно, — уверены митингующие. — Почему их так много здесь? Всего 20 спортсменов, а понаехало полтысячи человек! Приехали, и у нас уже флаг отобрали! Олимпиада в нашей стране, а флага на открытии не будет".
Протесты организует далеко не самая популярная в стране ультраправая партия корейских патриотов, и активизируется она тогда, когда на Юг приезжает официальная делегация из США. Да и американские политики линию на примирение Севера и Юга не поддерживают.
На банкете вице-президент Майк Пенс за один стол с главой северокорейской делегации не садится, зато решает провести отдельную встречу с перебежчиками из КНДР. Президент Южной Кореи в такой ситуации вынужден лавировать.
До открытия — переговоры с Майком Пенсом. После — встреча с формальным главой КНДР Ким Ен Намом и с сестрой Ким Чен Ына. Она стала первым представителем династии Ким, совершим визит на Юг. Такие переговоры, флаг объединенной Кореи на церемонии открытия и совместная женская команда по хоккею — это позорные уступки с точки зрения ультранационалистов и стратегический ход с позиции тех, кто хоть когда-нибудь хочет видеть Корею единой.
Это — возможность использовать спорт, чтобы начать диалог о примирении. И символичны здесь даже названия городов. Пхенчхан и Пхеньян сейчас путают не просто так. В основе — один и тот же иероглиф. Одно из значений – "ровный", "спокойный". И над тем, чтобы именно такой и была Олимпиада-2018, и работает администрация президента Мун Чжэ Ина.
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