Россия и Куба будут сотрудничать в энергетике и транспорте

Россия и Куба будут сотрудничать в энергетике и транспортеЧитайте нас в Telegram
Капитолий в Гаване – символ Кубы. Туда после реставрации скоро должен вернуться кубинский парламент. А он должен избрать нового председателя Госсовета вместо уходящего с этого поста Рауля Кастро. Как нам, наученным горьким опытом, помочь кубинцам удержать страну? В конце концов не мы ли способствовали тому, что они переняли у нас столь многое?
В День российского дипломата — специальный репортаж "Вестей в субботу" и про гаванский Капитолий, и про российского посла на Кубе Михаила Камынина. Он — бывший официальный представитель МИД. Мало кто знает, что Михаил Леонидович — потомственный специалист по "Острову Свободы". Он — сын легендарного собкора на Кубе от газеты "Известия" времен революции.
Когда гаванский Капитолий сравнивают с вашингтонским, кубинцы возмущаются. Во-первых, гаванский выше. Во-вторых, с таким же успехом можно было сравнивать его с собором Святого Петра в Риме.
20 миллионов дореволюционных песо — в такую астрономическую тогда сумму обошлось строительство этого национального символа. В 1929-м мрамор доставили из Италии.
В вашингтонском Капитолии точно нет "Салона потерянных шагов". Пол этого зала для приемов выложен драгоценным мрамором, но благодаря арочным сводам акустика устроена таким образом, что звук шагов попросту теряется, хотя проверить это сейчас невозможно — мешает шум работ. Здесь заканчивается последний этап реставрации El Capitolio.
В зале уже очистили аллегорию La Republica. А на главном входе скоро снимут защитную пленку с бронзовых дверей. Все барельефы — на исторические темы: от открытия Кубы Колумбом до строительства самого здания.
Революция Фиделя Кастро выкинула буржуазный парламентаризм на свалку истории. Капитолий сделали музеем и конгресс-центром.
Постреволюционная гаванская архитектура. Посольство СССР. Теперь — России. Отсюда начинаем поездку по Гаване с послом России Михаилом Камыниным. Начинаем на такси, новенькой "Ладе".
- Михаил Леонидович, кубинцы несказанно рады, что "Лада" вернулась на остров? И такая достаточно новая.
- Не то слово! Это — тот момент, которого они ждали очень долго, поскольку машины, произведенные "АвтоВазом", являются самыми любимыми на Кубе. И это не случайно, — отмечает Камынин.
Наших стареньких "Жигулей" на гаванских улицах и сейчас много.
Но пообветшали и сам улицы: последствие и социальных экспериментов, и блокады со стороны США и того, как, конечно, и мы в одночасье бросили и этот остров в 90-е.
Но, как рассказывает Камынин, сегодня у России здесь опять много проектов. "Мы восстановили здесь свое присутствие. Могу также подчеркнуть, что российско-кубинские связи являются самодостаточными и не подвержены никакой политической конъюнктуре. Это подтверждают и те масштабные проекты, которыми мы тут занимаемся", — подчеркнул российский посол.
И вот снова — Капитолий. Раньше здесь заседали "буржуазный парламент" и Конституционная ассамблея, а теперь будет — Национальная ассамблея народной власти, которая и выбирает Госсовет. До весны его председатель (по сути, президент страны) — Рауль Кастро. В позапрошлом году он принимал в Гаване Барака Обаму, восстанавливал дипотношения с США. Но теперь в Белом доме — Трамп. И все усилия пошли прахом.
"Пока реальной перспективы вывода отношений между Вашингтоном и Кубой в цивилизованное русло не просматривается", — считает Михаил Камыкин.
А, значит, надо опять ловить момент. Именно российские специалисты будут реставрировать купол Капитолия. "Практические работы на куполе должны начаться в течении нескольких месяцев и завершиться в следующем году. К 500-летию прекрасной Гаваны Капитолий станет еще одной жемчужиной этого города", — рассказал Камыкин.
Но внутри Капитолия "привет" из России был всегда. Как только уберут леса, в "Салон потерянных шагов" вернется бриллиант нулевого километра.
"Бриллиант купили в Париже, продавец клялся, что это — камень из короны Николая Второго. Деньги на его покупку по подписке собирали с рабочих, строивших Капитолий. На место нулевого километра камень был положен в 1931 году",- рассказала Перла Росалес, заместитель директора Канцелярии историков Гаваны.
В 1946-м драгоценность украли, правда, потом вернули. Бриллиант спрятали в банковском сейфе, а в пол вмонтировали копию. Но теперь в Капитолии опять будет настоящий камень. И опять русский. "Эль Фиель" (по созвучию с "Фидель", то есть "верный") весом больше карата, в изумрудной огранке. Его изготовили в Смоленске специально для Гаваны.
"Этот камень, за который мы очень благодарны друзьям из России, мы планируем выставить рядом с нулевым километром. Сделаем специальный стенд с подсветкой и обязательно напишем историю появления бриллианта "Эль Фиель" у нас", — сказала Перла Росалес.
Но то — история и культура. А в планах посла Камынина на будущее — совместные проекты: и с новыми такси ("Ладами"), и в энергетике, и на железной дороге, и в грузовом автотранспорте. Соглашения уже подписаны.
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