"Зенит" и "Рубин" могут поменять Нобоа на Оздоева

Клубы российской футбольной премьер-лиги "Зенит" и "Рубин" могут в рамках зимнего трансферного окна обменяться футболистами. По сообщениям из Казани, "рубиновцы" собираются вернуть Кристиана Нобоа, а петербуржцы хотят приобрести Магомеда Оздоева.

Петербургский "Зенит" продолжает искать пути усиления состава и, как сообщает издание "Футбол", в ближайшее время готов подписать контракт с полузащитником казанского "Рубина" Оздоевым. Взамен клуб из Татарстана получит Кристиана Нобоа, который не сумел закрепиться в составе "сине-бело-голубых".