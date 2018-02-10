Американцы заплатили россиянину за украденное кибероружие, а получили кое-что другое

Американские разведслужбы выплатили 100 тысяч долларов наличными некоему россиянину, обещавшему вернуть им секретное кибероружие, похищенное в результате атаки на компьютерные системы Агентства национальной безопасности (АНБ) США. "В нагрузку" он обещал своим визави некий компромат на нынешнего президента США Дональда Трампа, якобы касающийся его связей с Россией.

Вместо обещанного россиянин скормил американцам непроверенную и, возможно, сфабрикованную информацию о Трампе и других людях, включая банковскую информацию, сообщения электронной почты и то, что якобы являлось данными российской разведки. При этом несколько сотрудников разведслужб США заявляют, что дали понять россиянину, что не нуждаются в его "компромате" на Трампа, пишет The New York Times.

В итоге сделка так и не была завершена — русский получил лишь первые 100 тысяч из оговоренной суммы в 1 миллион долларов. По словам представителей американских разведслужб, на которых ссылается издание, они в итоге отказались от сделки из опасений быть втянутыми в операцию русских по разжиганию разногласий внутри правительства США. Они также опасались реакции Вашингтона в случае, если станет известно об их роли в покупке сомнительной информации о своем президенте.

При этом первые и последние 100 тысяч долларов русскому, которого американские спецслужбисты подозревали в связях с российской разведкой и киберпреступниками из Восточной Европы, передали в сентябре 2017 года в одном из отелей в Берлине. Переговоры с россиянином, живущим в Санкт-Петербурге, от лица американцев вел посредник — работавший в Германии бизнесмен из США.