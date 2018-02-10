Зазевавшийся водитель протаранил четыре машины в Кирове

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей произошло днем в пятницу, 9 февраля, в Кирове.

Водитель внедорожника Nissan по неизвестной причине проигнорировал скопившиеся на его пути машины, ожидавшие включения разрешающего сигнала светофора перед перекрестком.

На большой скорости джип влетел в стоявшие на месте авто и "собрал" четыре легковушки.

По данным местных СМИ, в результате аварии пострадали пять человек.