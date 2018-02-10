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10 февраля 201812:22

Лыжница Непряева: скиатлон точно не был моей основной гонкой

tverigrad.ru

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Российская лыжница Наталья Непряева, занявшая восьмое место в первой гонке на Олимпийских играх в Пхенчхане, рассказала о своем самочувствии во время соревнований. Также она отметила, что скиатлон не является ее коньком, поэтому спортсменка удовлетворена показанным результатом.

"Я думала, что смогу побороться за более высокие места, потому что я шла ближе, но есть, над чем работать. Самочувствие у меня было достаточно неплохим. Но все было как-то рывками: какая-то часть была мне тяжеловата, а какая-то – легче", — цитирует Непряеву РИА Новости.

Также она заявила, что восьмое место в скиатлоне ее не расстроило. "Разочарования восьмым местом у меня нет, это удовлетворительный результат, но я считаю, что могу быть выше. Скиатлон точно не был моей основной гонкой. Хотя одинаково настраиваюсь на все гонки и не могу выделить какую-то одну", — отметила лыжница.

Напомним, что 10 февраля были разыграны первые олимпийские медали в лыжных гонках. Победу одержала шведка Шарлотт Калле. Россиянка Наталья Непряева уступила ей 33 секунды, заняв восьмое место.

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