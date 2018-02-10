Антон Бабиков: в Пхенчхане пока очень холодная погода

Биатлонист Антон Бабиков поделился с журналистами своими мыслями о погодных условиях в олимпийском Пхенчхане. Спортсмен примет участие в спринтерской гонке мужчин, которая пройдет в корейском городе в воскресенье, 11 февраля.

"Пока очень холодно и очень трудно привыкнуть именно к этому моменту, — цитирует Бабикова Team Russia. – Если была бы более комфортная погода, было бы легче отстраниться от остальных проблем. Сейчас в каждой тренировке стараюсь найти подход к экипировке, чтобы не мерзнуть".

По словам атлета из России, самая большая проблема в том, что участникам приходится манипулировать с оружием: "Из-за этого нельзя надеть очень толстые варежки – тогда ты не будешь ничего чувствовать".

"Нужно найти золотую середину, но это очень трудно, потому что у нас тренировки проходят в такое время, когда каждые 15 минут становится все холоднее и холоднее. А вот трасса готова идеально, снега предостаточно. Никаких вопросов к трассе нет", – сказал Бабиков.